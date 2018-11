“Toghe sporche”, Iannello ai giudici: “Ecco tutti i nomi”

Toghe Sporche. Continua il processo per lo scandalo che ha scosso tutta la Campania e non solo. Stiamo parlando del processo che vede coinvolte 28 persone, tra cui tre giudici di pace, tutte protagoniste, in un modo o nell’altro, di un’organizzazione che ruotava attorno a falsi incidenti e alterazioni di fatti per veri sinistri stradali.

Nei giorni scorsi ha parlato dinanzi ai giudici l’ex giudice di pace Antonio Iannello, attualmente recluso in carcere perché accusato di 27 casi di corruzione in atti giudiziari. Iannello, come riporta Metropolis, ha parlato dinanzi al pm Anna Chiara Fasano: “Dottoressa, mi hanno disegnato come un mostro, io sono qua per assumermi le mie responsabilità, da uomo. Indubbiamente questa gente mi ha dato i soldi, quegli schifosi 150, 120 o 170 euro; nominavo i consulenti ma le sentenze erano giuste”.

Lo stesso Iannello ha sin da subito chiarito che avrebbe fatto i nomi di tutti gli altri soggetti che facevano parte del sistema: “Oggi è il giorno della verità”, ha riferito ai giudici. In questi giorni potrebbero essere resi noti altri nomi di persone immischiate in questa losca vicenda.