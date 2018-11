Questo è il mio quarto post su Tempo e Realtà. Per leggere dall’inizio clicca qui

Tempo e Realtà – 4

Ho detto all’inizio che il tempo non è come ci appare. Cosa vuol dire? Come ci appare il tempo secondo il buon senso comune? Cosa invece la fisica è riuscita a provare sperimentalmente circa il tempo?

Innanzitutto analizziamo il tempo secondo il buon senso comune, poi lo confronteremo con il tempo della fisica.

Secondo la nostra percezione il tempo è univoco e universale, scorre, cioè, in maniera uniforme in tutto l’universo. Questa figura visualizza questo concetto.

Al centro c’è il “presente”, in marrone, di brevissima durata, a sinistra in rosso c’è il “passato” e, a destra, il “futuro” in azzurro.

In corrispondenza del presente c’è il fronte del tempo che si muove rapidissimamente da sinistra verso destra. Velocissimamente la linea marrone si sposta verso destra e, in rapida successione, il presente diventa passato e il futuro diventa presente. E questo avviene ad un ritmo uniforme in tutto l’universo. L’avanzamento del fronte del tempo è governato dal tempo universale. Si potrebbe immaginare un grande orologio cosmico che batte lo scorrere del tempo dell’universo e che detta il ritmo, uniforme e costante, di avanzamento del presente. Tutto è univoco e solido. Questo è quello che ci viene naturale pensare in base alla nostra percezione.

In questa prospettiva l’Evento E1 che si verifica su Vega12 e l’Evento E2, che si verifica su Alpha43, trovandosi entrambi sulla linea del presente, vedi figura precedente, sono da considerare simultanei.

A questo concetto del tempo è legato il nostro concetto di REALTA’. Infatti chiamiamo realtà quello che è nel PRESENTE, nella stretta fascia marrone. Diciamo che le cose del passato, nella zona rossa, “erano reali” una volta e che le cose nella zona azzurra, “saranno reali” nel futuro.

I filosofi chiamano “PRESENTISMO” l’idea che solo il presente sia reale, che passato e futuro non lo siano, e che la realtà evolva, ad un rapidissimo ritmo universale, da un presente a un altro successivo.

Questo è quello che si pensava prima della Teoria della Relatività di Einstein.

Luigi Di Bianco