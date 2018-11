Questo è il mio terzo post su Tempo e Realtà. Per leggere dall’inizio clicca qui

TEMPO E REALTÀ – 3

Il concetto di presente è un gran bel casino.

Io sto parlando e la mia voce si propaga nell’aria, sotto forma di onda sonora, alla velocità di circa 300 metri al secondo. Voi siete a circa 3 metri e per giungere fino al vostro apparato uditivo l’onda sonora impiega un centesimo di secondo.

E’ un tempo molto piccolo ma l’emissione dell’onda sonora dalla mia gola e la vostra percezione della mia voce non sono simultanee e quindi non possono essere entrambe nel presente. L’emissione dell’onda è nel vostro passato quando mi sentite e, mentre parlo, la vostra percezione della mia voce è nel mio futuro.

Quando questa bella ragazza si guarda allo specchio pensa che il viso che vede riflesso sia il suo viso nel presente. Non è così!

A voler cercare il pelo nell’uovo ragionando in termini scientifici, la ragazza si sbaglia: quello che la ragazza vede è il suo viso com’era un poco prima, infatti la luce ci mette un po’ di tempo per andare dal suo volto allo specchio e tornare ai suoi occhi. In realtà più lei si allontana dallo specchio più ringiovanisce, ovvero, vede un’immagine più giovanile del suo viso reale. Provate a guardarvi nello specchio da più lontano.

Scherzo ovviamente.

Il fatto è che siamo naturalmente portati a ignorare intervalli di tempo molto piccoli ma se vogliamo analizzare il tempo dal punto di vista scientifico non possiamo trascurare neanche un nanosecondo.

Luigi Di Bianco