Tempo e Realtà – 2

Inizio con una domanda semplice, semplice: Che ore sono? Guardate l’orologio … sono esattamente le sette e 17 secondi.

Bene, allora possiamo dire che qui, ora alle 7 e 17 secondi, siamo nel “presente”?

No, non possiamo dirlo. Bisogna prima definire quanto dura il presente. Dura un minuto? Un secondo? Può essere che il presente duri un millesimo di secondo? Perché no! Solo un periodo di tempo che non sia più possibile dividere in parti lo si può dire “presente”.

Secondo la meccanica quantistica la durata di un “quanto” indivisibile di tempo è di 10 alla –44 secondi: un centomilionesimo di un miliardesimo di miliardesimo, di miliardesimo, di miliardesimo di secondo. E’ questa la durata del presente?

Non è il caso di soffermarsi ora sulle implicazioni di una risposta affermativa a questa domanda. Per il momento mi preme far notare che nel momento della vostra risposta “sono le sette e diciassette secondi”, la mia domanda “che ora sono?” è già nel passato.

Luigi Di Bianco