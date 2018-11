Soteco, 50 operai senza stipendio da mesi: protesta a Gragnano, Vico Equense e Sarno

Una protesta che sta diventando sempre più tragica. Stiamo parlando di quella che vede protagonisti circa 50 operai delle centrali di sollevamento delle acque che non percepiscono lo stipendio da diversi mesi e, come riporta Metropolis, hanno minacciato di suicidarsi lanciandosi dagli edifici.

Tutti sono dipendenti della società Soteco, che ha i suoi impianti tra Gragnano, Vico Equense e Sarno. La Regione Campania avrebbe lasciato a mani vuote la società appaltatrice, appunto la Soteco, la quale vanta un credito nei confronti dell’Ente di 4 milioni di euro. Di tutto è stata informata anche la Prefettura di Napoli.

E’ stata indetta l’assemblea permanente presso le centrali di sollevamento per sensibilizzare la Regione Campania, a risolvere la problematica che stanno vivendo i lavoratori e le rispettive famiglie. La ditta Soteco ha deciso di non anticipare più gli stipendi ai dipendenti a partire da ottobre 2018 e per i prossimi mesi, fin quando la Regione Campania non ottemperi ai pagamenti arretrati, rimasti fermi a luglio 2017″.