Sorrento votata decadenza di Marco Fiorentino. Scintille col sindaco Giuseppe Cuomo e la segretaria . Pomeriggio di fuoco oggi in Consiglio Comunale dove si è votato per la decadenza dell’ex sindaco di Sorrento perchè non ha liquidato ancora al Comune la sua quota parte della provvisionale della tragedia del primo maggio 2007. Secondo i giudici civili del Tribunale di Napoli, Fiorentino deve effettuare un rimborso nei confronti dell’ente pari a 108mila euro. Il clima era teso ed infuocato , con accuse di Marco Fiorentino “Nulla di personale contro il consigliere Fiorentino – ha detto Cuomo -, c’è una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ed un parere del Ministero ” . La replica di Fiorentino “Ma nel parere non è stato detto che io faccio ricorso in Corte d’ Appello a Napoli, questa non è una sentenza definitiva..” E la controreplica di Cuomo “Il Ministero ne ha parlato chiaramente anche di questa eventualità , se mi permetti fa parte anche della mia professione capire di queste vicende.. Non vuoi pagare e va bene, ma se vuoi , se puoi, pagare, nel caso di sentenza che ribalti questa il Comune non avrà problemi a restituirti la cifra..” Poi è intervenuta la segretaria comunale con scontri anche con essa. Alla fine l’incompatibilità con 13 voti favorevoli e 3 contrari, ora Fiorentino ha 10 giorni per presentare controdeduzioni o pagare, altrimenti questo è stato il suo ultimo consiglio comunale di questa consiliatura. Che vi sia stata un’improvvisa rottura con Fiorentino è evidente non solo dal voto per l’incompatibilità, ma anche dalle dimissioni di Franco Parlato, uomo considerato vicino a Fiorentino, dalla Giunta. Giunta che si prepara ad un rimpasto che dovrebbe salvare il solo Massimo Coppola Intanto gli argomenti all’ordine del giorno sono passati tutti col voto della maggioranza

1)Interrogazioni;

2)Ratifica Delibera di Giunta Municipale n. 251 del 3/10/2018 ad oggetto “ Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2018”;

3)Ratifica Delibera di Giunta Municipale n. 289 del 26/10/2018 ad oggetto “ Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2018”;

4)Sentenza Tribunale Civile di Napoli, Sezione IV, n. 7157/2018: atto di contestazione ex art. 69, comma I, D. lgs.267/2000;

5)Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità armonizzata;

6)Schema di convenzione per la realizzazione della nuova Stazione Elettrica di Sorrento e relativa interconnessione a 150Kv con la nuova Stazione Elettrica di Capri e alla preesistente stazione di Lettere lungo l’elettrodotto Vico – Agerola. Approvazione interventi di riqualificazione ambientale e territoriale con relativo importo concesso ed area da trasferirsi gratuitamente al Comune;

7)Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Lucio De Luca di Melpignano – Corte di appello Lauritano Edoardo;

8)Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Lucio De Luca di Melpignano – Tribunale di Sorrento Viras International Insurance Broker Spa;

9)Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese di lite Sentenza TAR n. 4523/2018 Solidarietà Coop. Sociale arl;

10)Riconoscimento del debito fuori bilancio rimborso in favore di Schisano Francesco del 50% spese di lite ordinanza Tribunale di Torre Annunziata del 9/07/2018;

11)Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Lucio De Luca di Melpignano – Cassazione Ambrosio Carla M. Rosaria ed altri;

12)Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza giudice di pace n. 1734/2018 – Marulo Pierluigi/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

13)Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Pasquale Apreda – Corte di appello Staiano – Revoca delibera di C.C. N. 149/2017;

14)Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 2065/2018 – Caiazzo Alba e Alessio/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

15)Riconoscimento del debito fuori bilancio. Accordo transattivo per ripristino aule presso il Centro Pastorale con l’Ente Morale Confidenza Ardia;

16)Riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della Strada – Sentenza n. 539/2018 avv. Iaccarino Ilaria – Sentenza n. 1950/2018 avv. Marra Massimiliano.

