A Sorrento \"truffe e raggiri: conoscere i propri diritti e i consigli per difendersi\"

L’Associazione Adiconsum Penisolasorrentina in collaborazione con il Centro Polifunzionale diurno per le persone anziane di Sorrento, organizzano l’incontro dal titolo : “ Truffe e raggiri : conoscere i propri diritti ed i consigli per difendersi”. L’incontro aperto a tutta la cittadinanza è in programma martedì 27 novembre alle ore 17,00 presso la Sede del Centro Polifunzionale di Sorrento a Via degli Aranci..

Parteciperanno in qualità di relatori il Referente territoriale dell’Adiconsum Dott. Pierluigi D’Apuzzo, la Dott.ssa Viviana Attanasio Psicologa e psicoterapeuta ed il Comandante dei Carabinieri della Stazione di Sorrento Cap. Marco La Rovere.

Lo scopo dell’incontro è quello di fornire utili informazioni e preziosi consigli su come difendersi da truffe, furti e raggiri, ma anche per sapere in che modo reagire una volta che si è caduti vittime dei disonesti; si discuterà sull’importanza di denunciare sempre -senza provare la minima vergogna- qualora si dovesse cadere vittima di tranelli; si approfondiranno gli aspetti psicologici delle truffe e le conseguenze che possono scaturire in chi le subisce.

La cittadinanza è invitata a partecipare.