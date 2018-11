Sorrento in trasferta con il Team Altamura

Rossoneri in trasferta ad Altamura per l’ottava di campionato di Serie D, Girone H. Il Sorrento deve lasciarsi alle spalle la rocambolesca sconfitta di domenica scorsa al Campo Italia (2 a 1), subita a domicilio da un’altra pugliese che insidia le posizioni alte della classifica il Gravina. Le squadre del Tacco d’Italia sembrano egemonizzare la zona playoff e le parti alte della classifica, osteggiando la capolista Picerno. Gli uomini di Guarracino sono chiamati ad invertire la rotta al “Tonino D’Angelo”, la dove i pugliesi hanno raccolto meno punti. La formazione biancorossa poi, non ha avuto finora tanta verve con le squadre campane: le statistiche dicono che nelle prime sette giornate, il Team Altamura ha raccolto solo quattro punti nelle tre sfide con Granata Ercolanese (vittoria in trasferta 2 a 1), Gelbison Cilento (sconfitta in casa 0-2) e Pomigliano (0-0 nella scorsa partita). La partita sarà diretta dall’arbitro Stefano Nicolini di Brescia (Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona e Alberto Colonna di Vasto), il fischio d’inizio è domani alle ore 14.30: i tifosi rossoneri potranno seguire la diretta testuale sul sito del Sorrento, oppure sulla pagina Facebook ufficiale Sorrento 1945.