Sorrento in trasferta con l’Ercolanese: si gioca a Mugnano

Il Sorrento è uscito scosso nelle ultime due partite: le partite con Nardò e Francavilla hanno fermato il buon andamento dei rossoneri. Mister Antonio Guarracino dovrà detonare i suoi, per riscattare queste uscite pacate e restituire ottimismo all’ambiente. L’Ercolanese d’altro canto non sta vivendo un periodo facile, infatti è alla ricerca di maggior tranquillità, infatti la società ha scelto di far allenare la squadra al Solaro, ed il numero uno Battiloro ha deciso che la gara di domenica si giocherà al “Vallefuoco” di Mugnano. Una soluzione inedita nella storia del club granata di Ercolano. Ercolanese-Sorrento si giocherà domenica 25 novembre, alle ore 14.30. La terna arbitrale designata è composta da Paolo Armando Mulas di Sassari e dagli assistenti Marco Leonardo Pavone di Sesto San Giovanni e Alessandro Parisi di Bari. Sarà possibile seguire la partita sulla pagina Facebook e il sito ufficiale del Sorrento, oppure su Positanonews.