Sorrento. I tecnici dell’ASL NA 3 Sud riparano il sistema di termoregolazione della sala operatoria

A Sorrento si è temuto il blocco degli interventi chirurgici a causa del guasto dell’attivatore della batteria del sistema di termoregolazione ambientale che ha la funzione di mantenere ottimale il grado di temperatura ed umidità all’interno della sala operatoria che, negli ultimi mesi, ha causato notevoli disagi sia per il personale medico che per i pazienti che dovevano essere sottoposti ad interventi di lunga durata in quanto si presentavano repentini sbalzi di temperatura. Ora il climatizzatore è stato riparato dai tecnici dell’Asl Napoli 3 Sud e sarà possibile operare in condizioni ottimali. Ma, al più presto, sarà comunque necessario sostituire l’intero impianto con un costo previsto che si aggira intorno ai 230.000 euro. Il nuovo impianto, inoltre, servirà anche a garantire l’eliminazione dei flussi incontrollati di aria fredda e l’eliminazione della rumorosità degli impianti.