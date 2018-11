Sorrento. Colpo di scena alla Tassiana ieri sera . L’Istituto di Cultura Torquato Tasso, non senza travaglio , ha partorito un nuovo presidente in Luciano Russo, noto gallerista e uomo di cultura , censore e critico sull’arte e le iniziative culturali della Città da sempre .

Nel direttivo Eleonora Di Maio, Eduardo Fiorentino, Ernesto Fiorentino , Gaetano Maresca e Anna Sallustio. Su 113 aventi diritto hanno votato 67, Luciano Russo storico d’arte Riceve 51 voti e 6 schede nulle. Una sorta di rivoluzione nell’ambito sorrentino, con resistenze da parte del fronte vicino a Nino Cuomo, con qualcuno che annuncia già ricorsi e ritiene ancora non in carica Russo che, Statuto alla mano, invece ci mostra che la carica è immediata dal momento del voto dell’assemblea.

Sono i retroscena , che condiscono sicuramente la notizia, ma noi di Positanonews cerchiamo di andare direttamente alla fonte e abbiamo cercato e trovato il Presidente che in un’atelier da “artista” ci riceve gentilmente e ci concede in esclusiva le sue prime dichiarazioni, dichiarazioni che non si possono non condividere ed apprezzare, puntare alla internazionalizzazione dell’ Istituto, che va in linea con la vocazione turistica di una delle città più rappresentative della Campania e d’ Italia, ma sentiamo direttamente dalla sua viva voce su Positanonews TV che ci dice.