Sorrento successo del concerto di Bollani Positanonews in diretta Pianista e compositore, Stefano Bollani, eclettico musicista tra i più famosi e acclamati a livello internazionale, è protagonista di una inedita serata dove le note del suo piano si mescolano alle parole. Un evento tra suono e narrazione, dove tutto può accadere, come in ogni esibizione, il musicista che da sempre rende omaggio all’arte dell’improvvisazione: un viaggio a perdifiato attraverso orizzonti musicali solo apparentemente lontani, tra riso, irriverenza ed emozioni ha coinvolto la platea del Tasso.

Interattivo con il pubblico che ha coinvolto in un gioco di battute e battimani come se dirigesse un’orchestra, Bollani ha anche cantato nel gran finale, sfoderando una voce da tutti definita straordinaria, capace di seguire i virtuosismi del suo pianoforte, accarezzato, martellato, sfiorato in un crescendo di pura energia e pathos.

Esilarante nel parlare dei titoli delle sue composizioni, come “Il barbone di Siviglia”, definito “il massimo che sono riuscito a partorire”, ha regalato, insieme ai tre musicisti brasiliani della sua band collaudata, una memorabile performance al vasto pubblico che ha affollato il teatro

Stefano Bollani (Milano, 5 dicembre 1972) è un compositore, pianista e cantante italiano, attivo anche come scrittore e conduttore televisivo.

Vanta collaborazioni con musicisti come Gato Barbieri, Chick Corea, Bill Frisell, Sol Gabetta, Richard Galliano, Egberto Gismonti, Lee Konitz, Bobby McFerrin, Pat Metheny, Caetano Veloso, Phil Woods, Hector Zazou e un lungo sodalizio con il trombettista Enrico Rava, insieme al quale ha inciso più di quindici dischi. Si è inoltre esibito con numerose orchestre sinfoniche (Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Gewandhaus di Lipsia, Concertgebouw di Amsterdam, Orchestre de Paris, Toronto Symphony Orchestra tra le altre) e con direttori come Riccardo Chailly, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda e Antonio Pappano. Numerose le sue esibizioni con artisti del pop-rock italiano e le sue partecipazioni in campo radiofonico e televisivo, dove ha più volte ricoperto il ruolo di conduttore. Ha all’attivo 43 album (29 in studio), oltre a una lunga lista di collaborazioni discografiche.

Nel calendario eventi di Positanonews tutti gli eventi della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina e i più importanti della Campania che potete inserire. Se interessati a promuovere l’evento sul nostro giornale che , per storia e numeri reali, è il più visto del territorio amalfitano-sorrentino, inviate mail a info@positanonews.it