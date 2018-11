Sorrento. Una studentessa vince il premio per una tesi di laurea dedicata al talento femminile

Sicuramente molto soddisfacente, almeno per il territorio, quanto è accaduto a Sorrento: una studentessa ha presentato una tesi di laurea, presso l’Università degli Studi di Siena, che poneva al centro il talento femminile da intendersi come progresso e non regresso. Ovvero, quanto sia determinante per il futuro della società e per lo sviluppo della meritocrazia e dell’economia, la questione di porre al centro la donna e la sua intelligenza. Era già stata precedentemente premiata nell’ambito di un concorso riguardante il contrasto degli stereotipi in generale. Il premio attuale è intitolato a Valeria Solesin, la ricercatrice italiana scomparsa nel novembre del 2015, per colpa dell’attentato terroristico avvenuto a Parigi dove lei si trovava, purtroppo, in quel momento. Lei si chiama Michela De Rosa ed è nata a Sorrento e ha vissuto lì fino al momento del suo trasferimento a Siena dove si è laureata in Giurisprudenza.