Sorrento, il sindaco Cuomo verso l’azzeramento della giunta. In attesa della nuova maggioranza

Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo continua a quotare l’idea di un ipotesi di azzeramento della giunta. Lo dice stamattina Metropolis, ma il “rimpasto bis” di maggioranza, era già stato preannunciato lo scorso marzo. La formazione di una nuova maggioranza si attende entra la fine dell’anno, e non si escludono sorprese. Tutte le poltrone nel Palazzo di Piazza Sant’Antonino traballano.

Secondo le indiscrezioni, nemmeno il vicesindaco Maria Teresa De Angelis è in aria di riconferma: il collega di lista Federico Cuomo, ex assessore e già consulente (a titolo gratuito) per i servizi sociali, dovrebbe subentrare in questa carica. I consiglieri comunali in lizza per la nuova maggioranza sono tre: oltre a Federico Cuomo, scalpitano Luigi Di Prisco e Mariano Gargiulo.

Il Di Prisco, forte di oltre cinquecento preferenze alle Comunali del 2015, punta ad un riconoscimento per il suo contributo. L’esponente del gruppo Rinnovamento popolare per la Grande Sorrento (fondato un anno fa assieme all’alleata Elvira De Angelis), destò grande amarezza nell’ex assessore Raffaele Apreda per l’uscita dalla lista civica La Grande Sorrento: Luigi di Prisco punta all’assessorato all’ambiente.

L’alternativa resta la presidenza del consiglio comunale, affidata all’avvocato Stefano Marzuillo, figura portante de La Grande Sorrento, ma l’ex Udc sembra essere tra i confermati nel suo ruolo. Il consigliere Mariano Gargiulo spera anche lui di essere premiato con un posto in giunta. Nel 2015 sembrava infatti ad un passo dal sostituire l’ex vicesindaco Giuseppe Stinga.