Sorrento, Il Sindaco Cuomo: al via per il rimpasto della giunta

Sorrento . “Adesso procediamo spediti per il rimpasto della giunta” queste le parole del primo cittadino Giuseppe Cuomo che ieri durante il consiglio comunale (andato in onda anche in diretta streaming sul sito del comune), interviene sulle dimissioni presentate nei giorni scorsi dall’ormai ex assessore al bilancio Franco Parlato. Un addio a sorpresa, ma non per Cuomo: “Devo fare una piccola riflessione – premette il sindaco – Le dimissioni sono arrivate dopo lunghi colloqui durati anche varie settimane. Non sono stato capace di trattenere Parlato, anche alla luce degli ultimi periodi che sono stati particolarmente intensi. Ha fatto questascelta non sentendosi più la persona capace di dialogare con più parti, ma è una mia sempliceinterpretazione. Lo ringrazio a nome mio e della giunta per il lavoro fatto con serietà e indipendentemente dalle contrapposizioni che possono esserci state con dei singoli. Il rammarico è di non aver continuato il lavoro assieme. La sua uscita di scena ci ha fatto anticipare i tempi della discussione che avremmo dovuto fare prima della fine dell’anno. Nelle prossime settimane la giunta e la maggioranza avranno un momento di riflessione che ci porterà alla formazione di un nuovo organismo”.