Sorrento si mobilita per il piccolo Alex: tanti ragazzi in fila – VIDEO

Sono tantissimi i ragazzi in fila per il piccolo Alex questa mattina a Sorrento. I giovani si sono fatti trovare pronti già dalle 8 circa, dando la prova di aver risposto alla grande ad un appello che anche noi di PositanoNews avevamo lanciato nei giorni scorsi a tutti i nostri lettori. Non solo ragazzi della Penisola Sorrentina, ma tanti della Costiera come Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, ma anche da Napoli si sono fatti vedere.

Come ricordiamo, il piccolo Alessandro ha solo 18 mesi ed è affetto da una rara malattia genetica che lo sta uccidendo. La sola possibilità per lui è quella di sottoporsi al trapianto di midollo osseo ma, essendo portatore di un raro antigene, è difficilissimo trovare un donatore, si parla di una possibilità su centomila. E’ per questo che è scattata una gara di solidarietà e sono tantissimi coloro che, in molte città, si sono sottoposti al test per verificare la propria compatibilità. Fino ad ora, però, sembra che non sia stato trovato ancora un donatore compatibile e la ricerca continua in una corsa contro il tempo.

Noi siamo sul posto: