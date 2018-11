Sorrento. Si dimette l’assessore al Bilancio Francesco Parlato

Sorrento. Ancora uno scossone all’interno della giunta comunale. A dare le dimissioni è l’assessore al Bilancio Francesco Parlato, che ha comunicato la sua decisione con una nota inviata questa mattina al primo cittadino Giuseppe Cuomo. Parlato esprime rammarico per la sua decisione ma anche grande determinazione e dichiara di essere giunto alla decisione dopo una attenta e seria riflessione, assumendosi ogni responsabilità per la sua scelta. Aggiunge, inoltre, che le sue dimissioni non sono dettate da motivi di carattere politico, bensì personali. Da tempo si parlava di un imminente rimpasto della giunta comunale sorrentina ed ora le dimissioni di Parlato aprono sicuramente nuovi scenari e nuove problematiche. Il sindaco Giuseppe Cuomo si dice dispiaciuto dell’abbandono di Parlato ma, trattandosi di una scelta personale, la rispetta e lo ringrazia per il lavoro svolto all’interno dell’amministrazione.