Sorrento. Si attende il rimpasto della giunta comunale per conoscere i nuovi nomi. Nessuna certezza

Sorrento. Entro fine anno dovrebbe esserci il rimpasto della giunta, annunciato già dalla scorsa primavera quando il sindaco Giuseppe Cuomo effettuò i primi cambiamenti escludendo l’ex assessore Mario Gargiulo. Il secondo mandato di Cuomo sta per concludersi e, non potendo ricandidarsi, comincia a preparare il terreno per le elezioni comunali del 2020 e la scelta di quello che sarà il suo successore all’interno del gruppo di maggioranza. Non si tratta, però, di un compito semplice. La giunta, da circa sette mesi, non è completa perché la lista “Il Ponte” non ha mai indicato un sostituto per Mario Gargiulo e, inoltre, altri quattro posti sono ancora da assegnare. Attualmente tali ruoli sono ricoperti dal vicesindaco Maria Teresa De Angelis e da tre assessori: Massimo Coppola, Rachele Palomba e Franco Parlato. In caso di azzeramento, quindi, non si ha un’idea precisa di quali saranno i nuovi nomi. L’unico nome sicuro è quello di Coppola che risultò il primo eletto nelle ultime elezioni e che molti indicano come candidato nel 2020. Il vicesindaco De Angelis potrebbe cedere il posto al consigliere di maggioranza Federico Cuomo mentre l’assessore Parlato potrebbe lasciare la giunta. L’assessore Palomba potrebbe lasciare la scena all’altro componente della lista “Grande Sorrento” Mariano Gargiulo e potrebbe entrare tra i nuovi nomi Antonino Maresca, il primo dei non eletti nel 2015. I due posti ancora vacanti dovranno, per il rispetto delle quote rosa, essere occupati da due donne ed una delle due dovrebbe essere della lista “Il Ponte”, ma sembra esclusa l’ipotesi che possa trattarsi del consigliere Guglielmina Ciampa. La situazione, quindi, è tutt’altro che chiara e non resta che attendere le decisioni del primo cittadino per conoscere la nuova formazione della giunta comunale che amministrerà il paese fino alla primavera del 2020… salvo complicazioni ed ulteriori cambiamenti.