Sorrento, ricavi imposta di soggiorno: è record. Oltre 6 milioni di euro in entrata

Saranno più di 6 milioni di euro quelli che il Comune di Sorrento incasserà quest’anno dall’imposta di soggiorno. A rivelarlo sono i colleghi di Metropolis. Una sorta di record che l’amministrazione potrà utilizzare per finanziare eventi, progetti utili alla destagionalizzazione e per il decoro urbano. Non è escluso che si possa pensare ad un investimento per il famoso percorso pedonale meccanizzato.

Lo scorso anno, ricordiamo, la giunta comunale aveva stabilito l’aumento dell’imposta di soggiorno per tutte le strutture ricettive: da un euro al giorno per gli alberghi a tre stelle si è passati ad 1,50, mentre per quelli a quattro stelle si è visto il rincaro raddoppiato (da 1,50 euro a 3 euro). Triplicato il prezzo per ostelli e campeggi (da 0,50 cent a 1,50 euro).

Intanto, si attendono anche novità per quanto riguarda la vera e propria truffa che ruotava attorno proprio alla tassa di soggiorno e che vede coinvolti 133 albergatori della Penisola Sorrentina, tutti segnalati alla Procura di Torre Annunziata. Le strutture ricettive in questione sarebbero situate tra i comuni di Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense e i reati sarebbero riferiti al periodo dal 2012 al 2016: tutti avrebbero ritardato oppure omesso il pagamento della tassa di soggiorno ai propri comuni di appartenenza.