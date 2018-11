Sorrento questa sera in tv nella puntata de “I bastardi di Pizzofalcone”

Questa sera la città di Sorrento sarà protagonista nella quinta puntata della fiction “I bastardi di Pizzofalcone 2”. Nell’episodio dal titolo “Souvenir”, che andrà in onda su Rai 1 alle 21.25, l’ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, guiderà i suoi uomini del commissariato di Pizzofalcone nella soluzione di un nuovo giallo, che sarà ambientato in una Sorrento fascinosa anche fuori stagione, in cui molte persone della penisola hanno partecipato come comparse.

Anticipazioni. Nella puntata che vedremo stasera, un uomo privo di documenti e cellulare viene ritrovato in un cantiere della metropolitana di Napoli, aggredito e percosso. Una volta trasportato all’ospedale, cade in coma, senza che nessuno sia riuscito a parlargli. I Bastardi riescono faticosamente a risalire alla sua identità: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre, un ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheìmer. Ce n’è abbastanza per una indagine sentimentale fra passato e presente, una appassionante storia d’amore tra Napoli e una malinconica Sorrento.