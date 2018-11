Sorrento pubblicato il bando della GORI per i lavori al depuratore di Marina Grande per l’affidamento dei lavori finalizzati all’eliminazione dell’impianto di depurazione comunale di Marina Grande di Sorrento, che prevede la costruzione di collettori fognari che consentiranno ai reflui comunali di essere dirottati al sistema comprensoriale della Penisola Sorrentina, per arrivare al depuratore di Punta Gradelle. Il costo complessivo dell’intervento è di € 3.400.000, finanziato dalla Regione Campania. “L’opera – si legge sui profili social di Gori – rappresenta un altro fondamentale tassello al progetto di risanamento ambientale della fascia costiera”.

La decisione di dismettere l’impianto di depurazione di Sorrento fu assunta già in sede di conferenza di servizi addirittura

nel 2013. Una struttura situata a Marina Grande, in quello che è il borgo reso famoso dai film di di Sophia Loren. Stando al progetto – già finanziato – la rete fognaria e gli scarichi saranno tutti convogliati direttamente a Punta Gradelle, dove c’è il nuovo maxi depuratore di Vico Equense gestito sempre dalla Gori. A Punta Gradelle sostanzialmente verranno convogliate grazie a un sistema di allacciamenti gli scarichi provenienti da tutta la penisola sorrentina. L’unica città che smaltisce per sé i fanghi è Massa Lubrense che dispone di due depuratori.

Intanto il Comune di Sorrento con Gori sta proseguendo a fare interventi sulle fogne e separare acque bianche e nere. Il Comune di Sorrento una volta dismesso il depuratore vuole bonificare l’area e rilanciarla e sta valutando

cosa realizzare al posto del depuratore. Anni fa il Comune pensò addirittura all’approvazione di un piano colore per gli immobili di Marina Grande. Tra le ipotesi anche quella che vorrebbe al posto del depuratore la realizzazione di un parcheggio pubblico: ma al momento è solo un’ipotesi.