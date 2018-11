Sorrento, Premio Internazionale Verde Ambiente ancora una volta un successo per la città.

Folta partecipazione da parte della cittadinanza durante la due giorni organizzata dai Vas , che ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo ambientalista e giudiziario. Per il territorio premiati Franco Cuomo e Claudio D’Esposito.

Sorrento – Con una notevole partecipazione da parte della cittadinanza, si è concluso l’ ormai trad izionale appuntamento della nostra città con “il Premio internazionale Verde Ambiente”. L’ambito riconoscimento organizzato dalla storica Associazione ambientalista VAS –Verdi Ambiente e Società onlus, capeggiata dall’ex senatore e fondatore di Green Cross Italia, Guido Pollice. Quest’anno la manifestazione ha vissuto una prima interessante fase il pomeriggio di sabato, 3 novembre, presso Villa Fiorentino, con un’assemblea pubblica, condotta dal noto giornalista Riccardo Iacona, dal tema “criminalità, sicurezza e controllo democratico del territorio”. Mentre la cerimonia di premiazione si è svolta durante la mattinata di domenica 4 novembre, presso la Sala consiliare del Comune ,a Piazza Sant’Antonino. Evento che come al solito oltre ad una folto pubblico ha visto la partecipazione di prestigiosi esponenti del mondo ambientalista, giudiziario e dell’informazione. Molti gli interventi a favore della tutela del territorio che ancora una volta, come in questi giorni, vive dei momenti di estrema drammaticità. Impreparazione verso improvvisi cambiamenti climatici da parte di un Paese morfologicamente fragile e devastato da un abusivismo edilizio mai debellato dai governi succedutosi nel corso degli ultimi decenni, la tematica trainante ed evidenziata nei vari interventi da parte dei premiati. Importanti personalità che da sempre si sono distinti a favore dell’ambiente e del territorio. Soddisfazione da parte di Rosario Fiorentino, dell’esecutivo nazionale Vas, che come al solito si è impegnato in modo consistente, curando con meticolosità ogni suo aspetto, affinché ancora una volta l’evento si rivelasse un successo. Nel corso della manifestazione è stata anche siglata un protocollo di intesa tra i Vas e l’Associazione nazionale “I cittadini contro le mafie e la corruzione”, per lo sviluppo di una collaborazione che vede come obbiettivo primario il coinvolgimento della cittadinanza in tematiche relative alla legalià, all’anticorruzione , antimafia, rispetto,tutela dell’ambiente e del territorio. Una iniziativa accolta in maniera entusiasmante soprattutto in territori appetibili dalla criminalità organizzata, come può essere la penisola sorrentina. Dove l’Associazione nazionale capeggiata dal Dott. Antonio Turri, risulta da anni molto attiva nel contrastare determinate iniziative grazie soprattutto all’azione costante e audace del rappresentante territoriale Enrico Aprea. Grazie soprattutto all’azione di movimenti civici ed associazioni contro le illegalità ed ambientaliste come appunto Vas e WWF, entrambe premiate a livello locale con Franco Cuomo e Claudio D’Esposito,la penisola sorrentina risulta da sempre essere un territorio molto attivo in relazione alle tematiche legate alla tutela del territorio dal punto di vista ambientale e del dissesto idrogeologico. Chiaramente il cammino nell’educare una popolazione, in gran parte ancora dedita al facile guadagno a discapito della sicurezza ambientale e del dissesto idrogeologico,ed intere amministrazioni comunali,che non riescono o non vogliono cambiare determinati atteggiamenti, come in gran parte della nazione, anche da queste parti risulta essere ancora molto arduo e difficoltoso. – 05 novembre 2018 – salvatorecaccaviello.