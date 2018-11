In occasione della giornata nazionale degli alberi, il Comune di Sorrento ha organizzato dei giorni di sensibilizzazione con le scuole primarie del Comune, sulle tematiche della valorizzazione del patrimonio verde.

Nella giornata di ieri si sono tenuti incontri in aula alla presenza dei Carabinieri Forestali, della Protezione Civile, dell’associazione Radio Emergency e dell’assessore alle Politiche Giovanili e al Verde Pubblico del Comune di Sorrento, Massimo Coppola. Questa mattina il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, insieme a decine di studenti e a numerosi ospiti, ha presenziato alla cerimonia per la piantumazione in piazza Angelina Lauro di un albero “Brachychiton Rupestris”.

Anche il Comune di Positano gli alunni dell’Istituto Compresivo “Lucantonio Porzio” hanno ricevuto dal Sindaco una piccola pianta per commemorare la Festa dell’Albero. Un dono accolto con entusiasmo dai bambini e con l’impegno di prendersene cura, così come dovranno fare per i boschi delle nostre amate montagne.