Sorrento-Positano Coast to Coast Domenica 2 Dicembre 2018

PERCORSI: Percorso Ultra Marathon 54 km Percorso Panoramica 27 km REGOLAMENTO 2018 Uno scenario stupendo per due meravigliose gare! Due diversi percorsi per permettere a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza unica, di correre in uno dei panorami più suggestivi. Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Sant’Agata sui due Golfi e Positano: sarete immersi nell’atmosfera che solo questi luoghi possono regalare. ULTRA MARATHON – 54 km PARTENZA: ore 7.00

TEMPO LIMITE: 7 ore

TEMPERATURA MEDIA: 11°C

D+ 1477 m

RITIRO PETTORALI: Expo

PERCORSO CERTIFICATO DA AIMS PANORAMICA – 27 km PARTENZA: ore 9.00

TEMPO LIMITE: 4 ore

TEMPERATURA MEDIA: 11°C

D+ 735 m

RITIRO PETTORALI: Expo

PERCORSO CERTIFICATO DA AIMS

GRANDE NOVITÀ 2018: CORRI LA 21KM E LA 50KM IN COSTIERA! Quest’anno abbiamo istituito due traguardi volanti: Gran Premio Nastro Verde sulla distanza dei 21,097 km Trofeo della Costiera sulla distanza dei 50 km. Verranno posizionati due tappeti di rilevamento al km 21,0975 e al km 50 e saranno stilate quindi anche queste due classifiche con premi per i primi tre di ciascuna gara. Per accedere a queste classifiche l’atleta dovrà in ogni caso terminare la gara giungendo al traguardo in Sorrento. Quota di partecipazione / Costi ISCRITTI dal 1° al 1000° dal 1000° al 2000° Panoramica 27 km 25 € 30 € Ultra Marathon 54 km 40 € Sorrento Positano Ultra Marathon – 2° Edizione capacità 600 iscritti. Sorrento Positano Panoramica – 2° Edizione capacità 2.000 iscritti. La quota comprende: – pettorale e chip per le classifiche (intermedia e finale)

– pacco gara + zainetto

– punti ristoro ogni 5 km

– medaglia di partecipazione

– servizio di deposito borse e spogliatoi al coperto

– diploma di partecipazione È inoltre prevista una gara non competitiva FAMILY RUN & FRIENDS – 2 km Gara non competitiva senza classifica aperta a tutti. Si corre senza presentazione del certificato medico. PARTENZA: ore 9.30 Family Run & Friend 2 km

Gratuita per i bambini fino a 10 anni e per gli over 65 5 € PROGRAMMA COMPLETO Visitare la pagina ufficiale del regolamento: http://www.napolirunning.com/sorrento-positano-regolamento/ DOVE PARCHEGGIARE? L’organizzazione ha stipulato una convenzione con la Cooperativa Solidarietà che gestisce il parcheggio situato nell’area della Scuola Media “Tasso” in Via Marziale, 18 a Sorrento

Il parcheggio è situato nell’area della Scuola

All’interno dell’area verrà posizionato un bagno chimico. ORARI E COSTI Sabato 1 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 23:00. Costo intera giornata 10€. Si può lasciare la macchina anche la notte tra sabato 1 e domenica 2. Il costo per due giorni comprensivo della notte è di 20€. Domenica 2 dicembre apertura dalle ore 6:00 alle ore 23:00. Costo intera giornata 10€. Costo per 7 ore di sosta 5€. La medaglia della Sorrento Positano dell’edizione 2018 è quadrata ed imponente: misura 8 cm per 8 cm