Sorrento. Partiranno a breve i lavori di restauro degli affreschi del Sedil Dominova

Sorrento. Entro la fine dell’anno inizieranno i lavori di restauro degli affreschi del Sedil Dominova. Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta Veri restauro che ha già stipulato il contratto con il Comune di Sorrento. Il Sedil Dominova è uno dei più caratteristici monumenti del centro storico sorrentino ed è l’unico antico seggio nobiliare presente in Campania. La sua costruzione risale al periodo tra il 1200 ed il 1330 e per circa cinque secoli ha ospitato una parte dell’aristocrazia sorrentina. Il monumento è stato già restaurato più volte. Ora ad essere oggetto di manutenzione sono gli storici e splendidi affreschi realizzanti in epoca settecentesca da un artista che, probabilmente, ha frequentato la stessa scuola del celebre pittore Carlo Amalfi e che adornano le pareti e la cupola. Il restyling comporterà una spesa di circa 280.000 euro e, alla fine, restituirà ai sorrentini un monumento perfettamente conservato, testimone di una lunga storia, ogni anno immortalato da migliaia di turisti.