Sorrento, ostello nel conservatorio di Santa Maria delle Grazie: Fiorentino continuerà a dare battaglia?

E’ sempre più vicina l’apertura dell’ostello che occuperà diversi locali del Conservatorio di Santa Maria delle Grazie a Sorrento. Una notizia che era trapelata quest’estate e che aveva già fatto scaturire diversi malcontenti per quanto riguarda in special modo la minoranza, rappresentata da Marco Fiorentino.

Stando a quanto riportato da Metropolis, pare che il leader di minoranza voglia riportare l’argomento in Consiglio Comunale, il quale si terrà proprio mercoledì prossimo. Ricordiamo che l’imprenditore Francesco Schisano è stato autorizzato dalla Soprintendenza ad effettuare i lavori di manutenzione e restauro all’interno del Conservatorio: la struttura non diventerà un bed and breakfast o una casa vacanza, come invece paventato alcuni mesi fa, ma Schisano potrà avviare soltanto quelle attività commerciali compatibili con la destinazione d’uso originaria delle stanze ottenute in locazione. Ovvero: collegi, convitti, ospizi oppure, come trapela dalle intenzioni dell’imprenditore, ostelli per la gioventù.