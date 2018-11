Il Sorrento ospita al Campo Italia la Gelbison

Domenica il Sorrento ospita la Gelbison Vallo della Lucania, nel turno casalingo al Campo Italia. I rossoneri dopo l’incredibile vittoria in terra di Puglia con il Team Altamura (3 a 0), incontrano un’altra squadra campana. La formazione cilentana allenata da De Felice, nonostante il punto racimolato nelle ultime uscite con Francavilla ed Ercolanese Granata, sta dimostrando di essere una delle squadre ostiche del girone H, raccogliendo punti con squadre importanti. Gli undici di Antonio Guarracino (squalificato per questa partita) a tre punti dai rossoblù, sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria con l’Altamura e coccolati dal pubblico amico, non possono che trovare giovamento dal Campo Italia. SORRENTO-GELBISON (11/11, ore 14.30) – Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno – Assistenti: Davide Calvarese e Danila D’onofrio di Termoli.