Sorrento . Ospedale al freddo “Abbiamo fatto il possibile, a breve sarà risolto il problema”. ECCO COME STANNO LE COSE

Sorrento. “Il problema esiste, ma non bisogna fare procurato allarme su un problema di carattere tecnico in via di soluzione . Abbiamo fatto il possibile, l’ Ospedale comunque funziona , a breve sarà risolto il problema” .

Alessandro Nacchia, sentito in esclusiva da Positanonews, ci chiarisce che si sta facendo il possibile e, anzi, il problema potrebbe essere risolto fra un paio di giorni senza che si fermi nessuna attività sanitaria.

” Sono venuti dei tecnici della ditta Edison, un’ Unità di Trattamento Area , andrebbe cambiata, come ci dicono gli ingegneri, per incongruenze strutturali, ma al momento si tratta solo di risolvere il problema della valvola..”

Cosa è l’Unità di Trattamento Area? “E’ l’unità che questa consente di avere un corretto microclima in ambiente operatorio.”

Avete segnalato il problema? “Si tempestivamente e la nostra Azienda ha riportato al vaglio dell’Asl di Castellammare di Stabia”

Come dovrebbe essere la temperatura?

“La temperatura deve essere fra 22 e 24 gradi”

Quale è il problema?

“Abbiamo una valvola bloccata, abbiamo sollecitato più volte l’azienda, e l’ASL, ma il problema della valvola è veramente l’ultimo che c’è in Ospedale, ci sono tante problematiche, abbiamo mandato una lista di criticità, fra condizionatori, termosifoni e altro, ci stanno milioni di euro di lavori, oltre la facciata”

Problemi sulla funzionalità ora dei reparti e tempi per la soluzione di questo problema?

“Il problema era già in via di soluzione, tempo un paio di giorni credo, ma dipende dai tecnici.. ci stiamo impegnando in tutti i modi per risolvere le tante problematiche che ha l’ospedale, qui ci sono tante professionalià, dai medici, al personale paramedico , a tutti i dipendenti, certe notizie dette così possono creare allarmismo, invece la funzionalità c’è sicuramente ”

Ringraziamo per la disponibilità