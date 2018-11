E’ stata realizzata l’attività di bonifica realizzata questa mattina sia sull’arenile che nei fondali del porto di Sorrento. L’iniziativa è stata realizzata dall’Assessorato all’ambiente del comune di Sorrento congiuntamente alla società coport srl con la supervisione della Capitaneria di porto, locamare Sorrento. Hanno partecipato alcuni sub operatori tecnici subacquei facenti parte dello staff dall’Assessorato all’ambiente e risorsa mare.

“Oggi ancora una volta – dichiara il consiliare comunale Luigi Di Prisco con delega all’ambiente e risorsa mare – continua con costanza il nostro impegno per la bonifica dei fondali di Sorrento. Oggi grazie alla società Coport abbiamo bonificato un tratto del porto di Sorrento molto sensibile sotto il profilo turistico visti che proprio li attraccano gli aliscafi e i croceristi. Sono state recuperate oltre 2 tonnellate in pratica 2000 chilogrammi, circa oltre 10 grandi copertoni, lunghi tubolari, nasse, passerelle e materiali vari in plastica e ferro. A terra recuperati 4 gommoni abbandonati e una piccola imbarcazione. Le operazioni proseguiranno a fasi alterne anche durante tutto l’inverno in quanto queste azioni vanno portate avanti con costanza e decisione per lasciare ai nostri figli un ambiente migliore di quello attuale.

Ha partecipato all’iniziativa la società Penisolaverde che si è occupata dello smaltimento di quanto recuperato.