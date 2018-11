Sorrento: Oggi consiglio comunale di fuoco – “Sarà una seduta lunga e molto calda!”

Oggi pomeriggio (inizio fissato per le 17) si discuterà la posizione dell’ex sindaco di Sorrento che rischia di decadere poiché non ha liquidato ancora al Comune la sua quota parte della provvisionale della tragedia del primo maggio 2007. Secondo i giudici civili del Tribunale di Napoli, Fiorentino deve effettuare un rimborso nei confronti dell’ente pari a 108mila euro. Non è di questo avviso il consigliere di opposizione che ha già proposto ricorso alla Corte d’Appello di Napoli. Non solo, ha anche preparato un lungo dossier difensivo per evitare l’incompatibilità. Molto si basa sul fatto che, stando alla tesi sfoderata già nelle scorse settimane in una corrispondenza con la maggioranza, non è ancora intervenuta una sentenza civile definitiva. E quindi, senza una pronuncia passata in giudicato, non può a detta di Fiorentino essere votata l’incompatibilità. C’è dell’altro. La maggioranza non intende temporeggiare troppo sulla vicenda Fiorentino e sembra propensa a votare questo pomeriggio la mozione con cui il civico consesso contesterà l’incompatibilità. E proprio mentre il sindaco Giuseppe Cuomo continua a lavorare per il futuro rimpasto della giunta. Pochi giorni fa ha rassegnato le dimissioni l’ormai ex assessore con delega al bilancio Franco Parlato e si profila un azzeramento a stretto giro. Cuomo vuole ridisegnare la sua giunta, forse per l’ultima volta prima della conclusione del suo secondo mandato, cioè maggio 2020. Potrebbe rientrare a sorpresa Mario Gargiulo, l’assessore indicato dalla lista Il Ponte e che lo scorso marzo pagò il suo appoggio ai candidati alle Politiche del Pd Silvana Somma e Franco Manniello con l’estromissione dall’esecutivo di piazza Sant’Antonino. L’unico componente della giunta che pare essere blindato è Massimo Coppola.