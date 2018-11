Sorrento. Da maggio ad ottobre oltre 115.000 persone hanno visitato il sito archeologico dei Bagni della Regina Giovanna

Sorrento. La stagione turistica si è da poco conclusa ed è tempo di bilanci per le attività di promozione e guardiania svolte presso il sito archeologico dei Bagni della Regina Giovanna durante tutto il periodo estivo e nella prima parte dell’autunno. Per quanto concerne l’afflusso possiamo parlare di cifre da record, con oltre 115.000 visitatori dal mese di maggio fino ad ottobre, nella fascia oraria tra le 8.00 e le 20.00, orario in cui era attivo sia il servizio di guardiania e di hostess istituito dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento. Il consigliere comunale Luigi Di Prisco si dichiara molto soddisfatto dei risultati raggiunti ed afferma: “Quanto realizzato quest’anno è di grande importanza. Dopo i progetti pilota del 2017, quest’anno le iniziative sono andate avanti a pieno regime, a partire dal servizio di guardiania e di pulizia, oltre ad altre riuscite innovazioni quali il servizio di hostess, l’organizzazione di diverse attività volte alla promozione del sito, come le visite guidate e le altre attività didattiche, nonché la creazione per la prima volta di un opuscolo informativo in italiano ed inglese. Con grande soddisfazione mi sento di affermare che dopo anni il sito dei Bagni della Regina Giovanna ha assunto una nuova fisionomia, tornando al centro dell’offerta turistica e dell’identità culturale della città”.