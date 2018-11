Sorrento: l’istituto Tasso è la prima tappa del progetto Bullismo 2.0

Lotta al Cyberbullismo all’Istituto Comprensivo Tasso la prima tappa del progetto Bullismo 2.0.

E’ partito da Sorrento il progetto Bullo 2.0 ideato dall’Avv. Giuliano De Luca e realizzato con la collaborazione del Ministero per l’Istruzione e l’associazione Future is now. Circa 200 studenti della scuola media, sono stati coinvolti diventando per la prima volta i veri protagonisti. Ogni singolo studente ha utilizzato il proprio smartphone per rispondere ai quesiti che gli venivano proposti ed in una seconda fase i risultati sono stati oggetto di dibattito. «Si tratta di un progetto estremamente innovativo che sarà replicato in vari istituti scolastici su tutto il territorio nazionale – afferma l’avv. De Luca – e che consente agli studenti di esprimersi con lo strumento che oramai gli è più famigliare. Agli studenti vengono proposte varie domande, a cui rispondono in modo istantaneo tramite il cellulare, e ciò consente di verificare il livello di conoscenza dei diritti, dei rischi e dei pericoli derivanti dall’utilizzo di strumenti informatici. Molte volte gli studenti pongono in essere atti di cyberbullismo proprio perché non conoscono il quadro normativo di un mondo sempre più digitale». Dai primi dati emergono circostanze interessanti in merito ai limiti di età per l’utilizzo di social networks e la scarsa conoscenza di strumenti di difesa come quelli previsti dalla legge per il contrasto al Cyberbullismo.