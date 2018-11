Sorrento. Le Tore si trovano attualmente in uno stato di degrado. Gli alberi caduti per il maltempo, finiti anche in tv su un servizio di Rai Tre, effettivamente si trovano in un’area degradata. Positanonews è andata sul posto per accertarsi di tale condizione, gli alberi sono crollati dopo essere stati colpiti dagli incendi, mentre nella zona è possibile vedere le piante spezzate tra fili penzolanti. E’ un vero peccato che questo parco, in una delle viste paesaggistiche più belle al mondo, versa in tali condizioni: questo patrimonio naturale andrebbe sicuramente restituito alle cure del Wwf.

di 5 Galleria fotografica Sorrento, le Tore in stato di degrado e abbandono