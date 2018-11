Sorrento, lavori GORI: alcune zone senz’acqua. Ecco le info

Continuano i lavori della GORI sul territorio comunale di Sorrento. A causa degli stessi verrà sospesa la fornitura del servizio idrico in diverse aree della città nella giornata di domani, lunedì 19. In particolare, dalle ore 14,00 alle ore 23,50, nelle seguenti zone, mancherà la fornitura idrica:

in Via Pantano e traverse, Via Capo, seconda traversa di via capo. Via marina di Puolo, Via calata di Puolo, Via calata punto capo. Interessati anche gli esercizi commerciali.