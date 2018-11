Sorrento: La Tavola del ‘400 “La Pietà” restaurata grazie al finanziamento dell’associazione Amiche del Museo Correale

“La Pietà”, una Tavola del ‘400, ha ricevuto un dono dall”associazione Amiche del Museo Correale un finanziato per un restauro. Questa tavola è un’opera di notevole interesse tra le tante presenti nelle sale del Museo Correale.

La restauratrice, dott.ssa Cacace, è in dirittura d’arrivo. La tavola sarà esposta nuovamente dal 15 dicembre. Ma nelle prossime settimane la dott.ssa riceverà dei piccoli gruppi di studentidel liceo Artistico Grandi per esporre le sue tecniche. Il Liceo è certamente un destinatario privileggiato di tale iniziativa, poichè coinvolge gli alunni e mostra loro concretamente quale potrebbe essere il loro lavoro futuro. Ma soprattutto “infonde nei nostri ragazzi l’amore per l’arte e la difesa e il recupero del nostro patrimonio”, come ha sottolineato la presidente dell’associazione Amiche del Museo, signora Monica Rocco.La possibilità di visitare il laboratorio di restauro è stata estesa ad altri Istituti della Penisola che si concretizzerà a breve.