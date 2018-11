Sorrento, la buona sanità. G.G. di Sant’Agnello “Ho salva la gamba grazie alla dottoressa Cristina d’ Esposito”

Sorrento . Dietro le condizioni difficili dell’ Ospedale Santa Maria della Misericordia , per problemi di personale, organizzativi e funzionali, riportati dalla stampa, ultimo quello della mancanza di riscaldamento, ci sono piccole grandi storie di grande valenza professionale ed umana come quella della dottoressa Cristina d’ Esposito. A indicarlo alla redazione Penisola Sorrentina di Positanonews , e lo riportiamo, è G.G. di Sant’Agnello, dal linfedema alle infezioni alla circolazione, settore di cui si occupa la d’Esposito, la gamba del Gargiulo sembrava quasi andare in cancrena “Mi ha salvato la gamba con l’operazione”. Insomma nel silenzio e senza tanto clamore ci sono tanti medici , ma anche personale paramedico, che fa il proprio lavoro con dedizione, professionalità e passione, cuore e sopratutto grande umanità, cosa non facile e davvero da apprezzare. Complimenti da Positanonews