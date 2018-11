A Sorrento ormai sembra già essere arrivato il Natale. Seguendo la scia di Salerno, sono arrivate già le luminarie, che trasmettono già quell’atmosfera unica di questo periodo dell’anno. Ma non solo luci, sono tante altre le curiosità che le attività commerciali stanno portando avanti. Una su tutte è sicuramente la Bottega della Birra, che non smette mai di stupire.

Nel magico locale di via San Nicola, infatti, è arrivato il panettone alla birra. Tutto inizia nel 2012, quando Nunzio Manna decide di realizzare la sua passione creando questo piccolo angolo di paradiso caldo e accogliente, fatto di birre artigianali e uniche per la loro particolarità. Nunzio nasce come cuoco, opera, infatti, nel settore da oltre 15 anni. Nel locale vengono proposti diversi abbinamenti cibo-birra, con formaggi particolari (tra questi, l’erborinato al moscato, il blu di capra ai frutti di bosco, e il mamolette francese), salumi di ogni tipo, piatti freddi, come il carpaccio di pancetta al barolo, e latticini vari tra cui mozzarella di bufala, burrata al tartufo bianco o affumicata. Non mancano i piatti caldi come la terrina di fagioli, i bruschettoni, le melanzane alla parmigiana, e tanto altro!

Si punta su un’assortimento di quasi 200 etichette di birre e prodotti birrari, da poterle abbinare ad ogni palato.

Tornando al panettone alla birra, questo viene prodotto dalla ditta Fantuzzi, un panificio artigianale emiliano che collabora con un’abbazia belga. Si possono gustare quello al malto d’orzo e gocce di cioccolato e quello malto d’orzo e uvetta bagnata nella birra corsendonk per 48 ore: questo è un momento unico per gustare le prelibatezze de La bottega della Birra, visto che in questo periodo soltanto vengono proposte numerose etichette “natalizie”, prodotte solo in questo periodo!