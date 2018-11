Sorrento. Intervento Abbac su evasione tassa di soggiorno, intanto in arrivo quasi 200 avvisi di garanzia stando a voci di corridoio. Ecco il comunicato dell’ABBAC

Denunce e sequestri per mancato versamento imposta di soggiorno in Penisola Sorrentina e territorio provinciale. L’Abbac: Bene le indagini e accertamenti ma occorre una sinergia in grado di svolgere azioni interforze anche per contrastare abusivismo ricettivo e determinare percorsi uniformi degli enti locali, Suap , distretti Asl e Polizia Locale . Ancora molto confusa l’attività amministrativa e di verifiche urbanistiche e di adeguamenti sanitari. Chi presenta una scia e si adegua alle normative regionali e fiscali è spesso bersaglio rispetto al dilagante abusivismo incontrollato che sguazza sui portali di prenotazione online determinando concorrenza sleale con immobili spesso difformi e mancati adempimenti di denuncia persone alloggiate e imposte . L’associazione regionale pone l’accento anche sul reato di peculato d’uso contestato in caso di inadempienza per il versamento dell’imposta di soggiorno, che è decisamente un buon deterrente, ma occorre che la Procura verifichi i diversi casi tra chi ha omesso e volontariamente di effettuare i versamenti dell’imposta di soggiorno negli anni scorsi e chi magari si è ritrovato suo malgrado coinvolto per aver ritardato il versamento per alcuni giorni. Il ruolo di agente contabile per i gestori di strutture ricettive è oneroso e ancora oggetto di un dibattito giuridico. Gli enti locali evitino storture sull’imposta che stanno incassando e condividano una medesima piattaforma di servizi per arginare sperperi e distrazioni dei fondi rispetto alle tante necessità ed urgenti per garantire servizi al turismo – commenta il presidente Abbac Agostino Ingenito.