Sorrento imprenditore apre mail fasulla della banca e viene frodato da 10 mila euro, la notizia allarmante uscita su Metropolis a firma di Salvatore Dare – A Sorrento un imprenditore ha ricevuto una mail in tutto simile a quelle della Banca dove aveva il conto, ha ceduto alla richiesta di cambiare la password ed è stato ripulito dall’hacker, vero mittente della mail, di 10mila euro! Indagini della Polizia Postale sono in corso. Inutile dire che bisogna far attenzione alle mail