Sorrento, giovedì 22 novembre tavolo tecnico sulla viabilità in Penisola Sorrentina

Sorrento. I comandi della polizia municipale della Penisola Sorrentina, si incontreranno per parlare della viabilità sulle strade del comprensorio. Il tavolo tecnico è stato convocato per giovedì 22 novembre, alle ore 10.30 presso la sede del Comando di Sorrento. I lavori che saranno coordinati dal Comandate della Polizia Locale di Massa Lubrense, il Capitano Rosa Russo, serviranno a pianificare gli interventi futuri per la prossima stagione, al fine di trovare soluzioni sostenibili per la viabilità e il traffico sulle strade sorrentine. Tale convocazione arriva dopo una precedente riunione, avvenuta lo scorso 6 giugno tra i sindaci della Penisola Sorrentina: i primi cittadini hanno finalmente dato piena fiducia ai propri tecnici per la viabilità, che conoscono molto bene i territori di competenza.