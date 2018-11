A SORRENTO E’ GIA’ NATALE, L’ACCENSIONE DELL’ALBERO CON PADRE CRISTOFORO , CHOCOLAND E TANTI EVENTI

Sorrento si illumina per Natale. Gli addobbi sono piaciuti a molti, ieri decine di eventi a cominciare da chocoland la fiera del cioccolato ha accompagnato l’accensione delle luminarie natalizie nel centro di Sorrento ( nella foto d’apertura padre Cristoforo con l’assessore Massimo Coppola) ha rappresentato un evento unico in Campania per la sua suggestione .Tanti gli eventi, alcuni raccolti qui, ma seguite il nostro calendario eventi , il primo della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, esteso alle province di Napoli e Salerno su Positanonews Eventi

domenica 25 novembre 2018