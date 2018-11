Sorrento, i genitori protestano per lo spostamento della fermata Sita a Parco Lauro

Sorrento. I genitori protestano per lo spostamento della fermata della Sita a Parco Lauro. Una situazione di disagi vissuta soprattutto sulla pelle da giovani viaggiatori, che all’uscita dai licei e gli istituti superiori di Sorrento, devono raggiungere la Costiera Amalfitana (direzione Amalfi). Ci segnalano i genitori, che è il tratto di strada per arrivare alla fermata di Parco Lauro è molto esposta al vento e la pioggia di questi periodi dell’anno, con il trasporto pubblico che spesso non rispetta le fermate.

Gli studenti stessi sono in agitazione per tale situazione, ma intanto il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, interviene sulla vicenda facendo sapere in esclusiva su Positanonews, che stanno modificando la viabilità: il comune ha anticipato un provvedimento, che sarà definitivo dopo la realizzazione dei lavori in via Marziale. Tale provvedimento è definitivo, purtroppo per i genitori, che devono rassegnarsi alle scelte dell’Ente.