Sorrento. In questo momento allo Stadio Italia, il Sorrento padrone di casa ospita l’FC Francavilla. La gara è ferma sull’1 a 1, con i rossoneri in vantaggio momentaneamente al 6′ con Fusco, infatti al 14′ i sinnici si sono portati in vantaggio con Chavarria. D’Auria ha raddoppiato su punizione al minuto 80 per i rossoblu. Le due squadre, distanti di appena due punti in classifica, cercano una svolta con questa gara.

Il Francavilla dopo la vittoria contro l’Ercolanese, è giunto in Campania con gli uomini al gran completo, mentre i sorrentini di Guarracino non sono riusciti ad allungare la striscia positiva davanti al pubblico amico, bissando le sconfitte dopo la partita infrasettimanale di Nardò.

Gigione Maresca sta seguendo per noi la partita al Campo Italia.

