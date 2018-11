Sorrento. Fra i nomi dei possibili candidati a sindaco per le elezioni 2020 spunta quello di Rosario Fiorentino

Sorrento. Le elezioni comunali del 2020 si avvicinano e, essendo l’attuale sindaco Giuseppe Cuomo al suo secondo mandato, le ipotesi sui probabili candidati a primo cittadino sono sempre di più. Stando alle ultime voci alla guida di Sorrento potrebbe candidarsi Rosario Fiorentino. Per lui si tratterebbe di un ritorno essendo stato già vicesindaco, assessore e consigliere comunale. Fiorentino nelle ultime elezioni del 2015 uscì di scena e fu il figlio Eduardo a presentare la sua candidatura senza ottenere però il consenso della popolazione. A rendere ancora più forte l’ipotesi di un ritorno di Rosario Fiorentino è un post, da lui pubblicato proprio negli ultimi giorni sul suo profilo Facebook, che lascerebbe intuire la sua intenzione di ritornare tra le mura del palazzo comunale: “Sono pronto a tornare in campo dopo 5 anni”. Per il 2020 la lista “Insieme per Sorrento”, che fu creata 20 anni fa proprio da Rosario Fiorentino, probabilmente parteciperà alle elezioni presentando un proprio candidato sindaco che potrebbe essere, appunto, lo stesso Fiorentino. Ma, al momento, si tratta solo di ipotesi e solo con il tempo si potrà sapere qualcosa di più.