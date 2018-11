Sorrento. Esposto delle associazioni su mancata pubblicazione su albi pretori di elenco abusi edilizi

Sorrento . Le associazioni chiedono la pubblicazione dell’ elenco mensile degli accertamenti di abusi edilizi , effettuati durante il mese di Agosto 2018, dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Arch. Daniele De Stefano, informando anche l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) l’invito è stato rivolto alla Segretaria Generale del Comune, Dott.ssa Elena Inserra, che in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione ha l’obbligo di accertarsi che tali pubblicazioni siano regolarmente effettuate. Secondo quanto esposto dai Responsabili delle Associazioni la mancata pubblicazione rappresenta una chiara violazione di quanto disposto dall’art. 31 comma 7 del DPR 380/2001 che stabilisce che ” Il Segretario Comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. Nonostante tale segnalazione a distanza di un mese nessuna azione in tale senso è stata rilevata da parte della Segretaria Generale, tanto da spingere le Associazioni a ritornare di nuovo sul caso. Infatti, dopo il precedente sollecito, con una ulteriore comunicazione, a firma di Enrico Aprea e Francesco Gargiulo, rispettivamente Responsabile territoriale dell’Associazione Nazionale “ I cittadini contro le mafie e la corruzione” e leader del Movimento Civico “Conta anche Tu”, dopo aver rilevato la totale inerzia da parte del Comune, hanno diffidato la Segretaria Generale a provvedere con la massima urgenza alla pubblicazione, sull’Albo Pretorio degli accertamenti rilevati durante il mese di agosto 2018. In mancanza si fa rilevare che sarà informata l’Autorità Giudiziaria.