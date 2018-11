Sorrento ENPA in piazza questo weekend per far trovar casa ai randagi, i ringraziamenti all’amministrazione di Teresa Cacace

Questa foto è la testimonianza diretta di un impegno deciso che l’Amministrazione di Sorrento sta manifestando in modo inequivocabile alla Nostra Associazione, impegnata nella tutela degli Animali di Strada, permettendoci la posizione dello stand sul Corso nei pressi della Cattadrale !! Tutto ció ci consente, non solo la possibilità di sensibilizzazione verso la biodiversità, non solo affrontare il problema randagismo, ma che ci permette Adozioni di Cuccioli e raccolta fondi (tramite donazioni) per le sterilizzazioni!!

Ringraziamo di Cuore il Sindaco Giuseppe Cuomo e l’Assessore Massimo Coppola per la completa disponibilità !!! Vi Aspettiamo al nostro Stand per tutto il weekend, dalle 16 alle 20, con i nostri Randagini in cerca di casa 🐕🐈❤️!!

Grazie 🙏 — emozionato/a.