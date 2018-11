Sorrento concorso UTC. Clamoroso esce Donadio e Savarese. Rimangono in cinque

Sorrento concorso UTC. Clamoroso esce Donadio. Rimangono in cinque, fra questi Savarese Il concorso per il nuovo dirigente dell’ufficio tecnico comunale di Sorrento entra nel vivo. Arriva un’altra scrematura dei candidati e ci sono esclusioni eccellenti. Tipo quella dell’ingegnere Alfonso Donadio, attuale funzionario dell’ente di piazza Sant’Antonino che si era piazzato al primo posto degli esiti scritti per le pre-selezioni. Out anche anche l’architetto Diego Savarese, dirigente nel vicino Comune di Meta. Al momento, sono rimasti cinque professionisti. Si contendono il posto di nuovo responsabile dell’Utc i tecnici Andrea Nastri, Elia Puglia, Generoso Serpico, Alberto Dallio e Claudia Fralleoni. Oltre Donadio e Savarese, alla futura prova orale, esclusi altri 14 partecipanti. Intanto è stato pubblicato il bando che porterà il Comune ad “assumere” almeno un paio di tecnici esterni che dovranno collaborare con dipendenti municipali e dirigenti per l’esame delle numerose pratiche di condono tuttora rimaste inevase.