Sorrento: Comune senza tecnici, circa 4mila condoni da esaminare – Edilizia privata in Tilt.

Il grido di dolore è inserito in un’ampia relazione di recente finita anche all’attenzione del sindaco Giuseppe Cuomo e dei suoi assessori.

Si tratta di un documento composto da una trentina di pagine. Al di là di riferimenti normativi, richiami a decreti legislativi e articoli vari, il nocciolo della questione è molto diretto: l’ufficio edilizia privata del Comune è in grossa difficoltà, c’è poco personale e a stretto giro non sono previste ulteriori assunzioni. E tutto ciò a fronte di grossi carichi di lavoro e pratiche da smaltire.

Gli scenari non sono affatto rosei. Perché, tra dimissioni e pensionamenti, un altro paio di dipendenti dovranno lasciare il lavoro e la situazione si complica nettamente. Lo dice chiaro e tondo il dirigente comunale ad interim del quinto dipartimento Antonino Giammarino che, proprio per fronteggiare la carenza di personale in un settore cruciale come quello dell’edilizia privata, ha firmato un focus sulle condizioni in cui versa quest’area del municipio stimolando quanto prima una svolta. Che, in effetti, potrebbe avvenire seppur nei confini della soluzione-tampone: la giunta ha accolto questa sorta di appello a intervenire decidendo di ingaggiare “a prestazione” almeno un paio di professionisti, tecnici, regolarmente iscritti al Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione), che affiancheranno i (pochi) dipendenti comunali rimasti in forza all’ufficio.

D’altronde era una ipotesi valutata già a fine estate quando tra ferie e permessi il settore si ritrovò ridotto praticamente all’osso.

Cuomo e la giunta si sono espressi a favore di quest’opportunità seppur il funzionario Giammarino dovrà operare entro i limiti di spesa di quarantamila euro. Come è precisato anche in una determina dirigenziale pubblicata proprio ieri sull’albo pretorio istituzionale, il compenso che spetterà ai due tecnici esterni in dirittura d’arrivo in municipio non potrà essere superiore a 250 euro per ogni singola pratica esaminata. Eppure, nonostante l’ingaggio di un paio di rinforzi, il problema della carenza di personale è destinata a ripresentarsi.