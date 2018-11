Sorrento Comune in primo piano per l’ambiente agli Stati Generali a Napoli . “Oggi ho avuto il piacere di partecipare agli stati generali sula risorsa mare presso la sala dei baroni al maschio angioino organizzata dalla delegata del comune di Napoli Daniela Villani – ci dice Luigi Di Prisco – . Presenti numerosi esponenti delle istituzioni e il sottosegretario all’ambiente Micillo. La presenza oggi della città di Sorrento a questa importante iniziativa ha premiato le attività organizzate in questa legislatura in favore dell’ambiente e della risorsa mare. C’è ancora tanto da fare e a breve ci saranno altre importanti iniziative che prenderanno avvio.”