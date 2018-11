Sorrento centro di igiene mentale sarà sgomberato a breve «Chiudere la struttura di Sorrento e trasferire l’unità operativa complessa di salute mentale al distretto di Sant’Agnello sono decisioni legate all’obbligo di osservare le prescrizioni strutturali per gli edifici destinati a sede di erogazione di prestazioni sanitarie». Sfoggiando un estremo politichese, l’assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello spiega perché il centro di salute mentale di via del Mare sarà a stretto giro sgomberato. Così come già dichiarato dal manager Asl Antonietta Costantini, l’immobile non risulta in regola con la normativa vigente e il trasferimento a Sant’Agnello è necessario per garantire l’assistenza. Dunque, cade nel vuoto l’accorato appello lanciato negli ultimi mesi da familiari dei pazienti, associazioni, M5s e per ultimo dal consigliere regionale Alfonso Longobardi: tutti avevano invitato l’azienda sanitaria a non chiudere il presidio ed invece il verdetto definitivo (e negativo) purtroppo è arrivato. Dal 2019, dunque, i pazienti attualmente ricoverati a Sorrento saranno ospitati in una struttura di Terzigno mentre gli ambulatori – che offrono assistenza a circa mille persone all’anno – traslocheranno a Sant’Agnello. «I locali della sede di via del Mare a Sorrento non posseggono i requisiti previsti dalla normativa come documentato dai sopralluoghi dei servizi tecnici aziendali – le parole dell’assessore, in risposta al question time del consigliere regionale di Forza Italia Flora Beneduce – La scelta di allocare le attività territoriali nel distretto di Sant’Agnello permette il mantenimento della prossimità con gli utenti dell’intera penisola sorrentina e non della sola città di Sorrento, nel rispetto del principio della continuità terapeutica e territoriale che la direzione generale ha sempre assicurato in ogni settore di assistenza, compresa quella nell’area della salute mentale. L’avvocatura aziendale è stata incaricata di promuovere ogni azione verso il Comune di Sorrento per il rilascio dei locali dell’Asl Napoli 3 sud illegittimamente detenuti nonché per il pagamento delle indennità di illegittima occupazione finora maturate».